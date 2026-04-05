Амосов получил нового соперника в UFC и дату следующего боя

Главная Спорт Ярослав Амосов получил следующего соперника в UFC

Ярослав Амосов получил следующего соперника в UFC

Дата публикации 5 апреля 2026 18:27
Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/vanhorne_pictures

Украинский боец Ярослав Амосов узнал имя следующего соперника в UFC и дату боя. Полусредневес встретится с испанцем Хоэлем Альваресом 9 мая 2026 года в Нью-Джерси.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на UFC.

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Амосов проведет второй поединок в UFC после успешного дебюта, который состоялся четыре месяца назад. Тогда украинец победил американца Нила Магни удушающим приемом уже в первом раунде, одержав 29-ю победу в карьере при одном поражении.

До перехода в UFC Амосов выступал в Bellator в 2018-2023 годах, где он стал чемпионом в полусреднем весе в 2021 году. Он провел успешную защиту титула в 2023 году, но потерял пояс после поражения нокаутом от Джейсона Джексона — это единственное поражение украинца в профессиональной карьере.

Будущий соперник украинца Альварес имеет 26 боев в ММА, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения. В UFC испанец дебютировал в 2019 году, после чего выиграл восемь из девяти следующих поединков, пять из которых он завершил досрочно.

Читайте также:

Последний бой Альварес провел в октябре 2025 года, когда победил Висенте Луке решением судей и довел серию побед до четырех подряд. Поединок с Амосовым станет для него шансом закрепиться в топ-15 в полусреднем весе.

Амосов, которому 32 года, выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. Кроме успехов в ММА, он является многократным чемпионом мира по самбо, где он завоевал четыре золотые и одну бронзовую медаль в период 2012-2017 годов.

Как сообщал портал Новости.LIVE, в матче "Динамо" — "Карпаты" произошел скандал, когда судья не засчитал гол киевлян.

Также портал Новости.LIVE сообщил, что румынского тренера Мирчу Луческу ввели в состояние искусственной комы.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
