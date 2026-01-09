Відео
Амосов розкрив деталі "довічного" контракту з UFC

Амосов розкрив деталі "довічного" контракту з UFC

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:41
Амосов здивував заявою про контракт з UFC
Ярослав Амосов працює на тренуванні. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Новачок UFC Ярослав Амосов поділився інформацією про свій контракт з Абсолютним бійцівським чемпіонатом. Спортсмен зізнався, що не зустрічався з керівництвом організації.

Амосов віджартувався під час відповідей на серйозні запитання, повідомляє "Лівий берег".

Наприкінці 2025 року Ярослав Амосов дебютував на турнірі UFC Vegas 112. У напруженому протистоянні українець взяв гору над американцем Нілом Магні. Новачок перевів поєдинок у партер і провів супернику задушливий прийом, після якого той був змушений здатися.

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов у бойовій instagram.com/s_amoskin/стійці. Фото:

Що Амосов сказав про своє становище в UFC

На запитання про деталі контракту з організацією боєць з посмішкою відповів, що підписав угоду "на довічне рабство". Він не уточнив деталі щодо кількості поєдинків, які має провести. Також Амосов заявив, що не зустрічався особисто з главою UFC Дейною Вайтом.

"Коли я підписав контракт, то відчув кайф. Це поєдинки, до яких ти максимально відповідально готуєшся. Бій відбувається так само, все проходить у клітці... Проте все одно відчуття інші, ніж у Bellator. Уявляєте, твоє ім'я оголошує Брюс Баффер. Мені здається, що кожен боєць ММА хоче це відчути. У той момент мені хотілося просто його обійняти", — розповів Амосов.

спорт UFC змішані єдиноборства Дейна Уайт Ярослав Амосов
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
