Амосов розкритикував заяви бійців про війну та оголосив про повернення в Україну

Український напівсередньоваговик UFC Ярослав Амосов успішно дебютував у організації. В першому поєдинку він переміг задушливим прийомом у першому раунді Ніла Магні.

Після бою на пресконференції Амосов розкритикував бійців, які говорять про війну в Октагоні, але та не бачили її на власні очі.

За словами Амосова, жодні спортивні випробування не можна порівнювати з реальністю війни. Він зізнався, що в моменти фізичної або моральної втоми завжди згадує період, коли перебував там.

Ярослав наголосив, що війна — це не метафора й не гучне слово для мотивації, адже там люди щосекунди ризикують життям, а втрати друзів стають частиною щоденної реальності. Саме це, за його словами, вже кілька років переживає Україна.

Амосов також заявив, що для нього важливо залишатися корисним своїй країні навіть через спорт.

"Якщо я дарую трохи гарного настрою військовим, то я щасливий, бо знаю, що моя країна нині постійно думає про проблеми. Якщо я даю щось позитивне для своєї країни — я щасливий", — сказав Ярослав.

Окремо боєць розповів про сильну тугу за домом і родиною. Після року, проведеного в США, Амосов планує повернутися в Україну — у нього вже замовлені білети.

