Амосов раскритиковал заявления бойцов о войне и объявил о возвращении в Украину

Украинский полусредневес UFC Ярослав Амосов успешно дебютировал в организации. В первом поединке он победил удушающим приемом в первом раунде Нила Магни.

После боя на пресс-конференции Амосов раскритиковал бойцов, говорящих о войне в Октагоне и не видевших ее собственными глазами.

Амосов вернется в Украину

По словам Амосова, никакие спортивные испытания нельзя сравнивать с реальностью войны. Он признался, что в моменты физической или моральной усталости всегда вспоминает период, когда находился там.

Ярослав отметил, что война — это не метафора и не громкое слово для мотивации, ведь там люди ежесекундно рискуют жизнью, а потери друзей становятся частью ежедневной реальности. Именно это, по его словам, уже несколько лет переживает Украина.

Амосов также заявил, что для него важно оставаться полезным своей стране даже через спорт.

"Если я дарю немного хорошего настроения военным, то я счастлив, потому что знаю, что моя страна сейчас постоянно думает о проблемах. Если я даю что-то положительное для своей страны — я счастлив", — сказал Ярослав.

Отдельно боец рассказал о сильной тоске по дому и семье. После года, проведенного в США, Амосов планирует вернуться в Украину — у него уже заказаны билеты.

