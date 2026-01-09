Амосов удивил заявлением о контракте с UFC

Ярослав Амосов работает на тренировке. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Новичок UFC Ярослав Амосов поделился информацией о своей контракте с Абсолютным бойцовским чемпионатом. Спортсмен признался, что не встречался с руководством организации.

Амосов отшутился во время ответов на серьезные вопросы, сообщает "Левый берег".

В конце 2025 года Ярослав Амосов дебютировал на турнире UFC Vegas 112. В напряженном противостоянии украинец взял верх над американцем Нилом Магни. Новичок перевел поединок в партер и провел сопернику удушающий прием, после которого тот был вынужден сдаться.

Ярослав Амосов в боевой instagram.com/s_amoskin/стойке. Фото:

Что Амосов сказал о своем положении в UFC

На вопрос о деталях контракта с организацией боец с улыбкой ответил, что подписал соглашение "на пожизненное рабство". Он не уточнил детали по поводу количества поединков, которые должен провести. Также Амосов заявил, что не встречался лично с главой UFC Дэйной Уайтом.

"Когда я подписал контракт, то испытал кайф. Это поединки, к которым ты максимально ответственно готовишься. Бой происходит так же, все проходит в клетке… Однако все равно ощущения другие, чем в Bellator. Представляете, твое имя объявляет Брюс Баффер. Мне кажется, что каждый боец ​​ММА хочет это почувствовать. В тот момент мне хотелось просто его обнять", — рассказал Амосов.

