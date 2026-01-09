Видео
Главная Спорт Амосов раскрыл детали "пожизненного" контракт с UFC

Амосов раскрыл детали "пожизненного" контракт с UFC

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:41
Амосов удивил заявлением о контракте с UFC
Ярослав Амосов работает на тренировке. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Новичок UFC Ярослав Амосов поделился информацией о своей контракте с Абсолютным бойцовским чемпионатом. Спортсмен признался, что не встречался с руководством организации. 

Амосов отшутился во время ответов на серьезные вопросы, сообщает "Левый берег". 

Читайте также:

В конце 2025 года Ярослав Амосов дебютировал на турнире UFC Vegas 112. В напряженном противостоянии украинец взял верх над американцем Нилом Магни. Новичок перевел поединок в партер и провел сопернику удушающий прием, после которого тот был вынужден сдаться. 

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов в боевой instagram.com/s_amoskin/стойке. Фото: 

Что Амосов сказал о своем положении в UFC 

На вопрос о деталях контракта с организацией боец с улыбкой ответил, что подписал соглашение "на пожизненное рабство". Он не уточнил детали по поводу количества поединков, которые должен провести. Также Амосов заявил, что не встречался лично с главой UFC Дэйной Уайтом. 

"Когда я подписал контракт, то испытал кайф. Это поединки, к которым ты максимально ответственно готовишься. Бой происходит так же, все проходит в клетке… Однако все равно ощущения другие, чем в Bellator. Представляете, твое имя объявляет Брюс Баффер. Мне кажется, что каждый боец ​​ММА хочет это почувствовать. В тот момент мне хотелось просто его обнять", — рассказал Амосов. 

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк при подготовке к Australian Open победила третью ракетку мира

Во время дерби "Реала" и "Атлетико" произошел конфликт Диего Симеоне и Винисиуса Жуниора.

спорт UFC смешанные единоборства Дэйна Уайт Ярослав Амосов
