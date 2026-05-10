Главная Спорт Амосов задушил своего второго соперника в UFC

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 07:49
Амосов задушил Альвареса и одержал вторую победу в UFC
Ярослав Амосов. Фото: Reuters

Украинский боец Ярослав Амосов одержал вторую подряд победу в UFC. На турнире UFC 328 в Ньюарке украинец досрочно победил представителя Испании Хоэля Альвареса.

О результате боя сообщил портал Новини.LIVE.

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов и Хоэль Альварес. Фото: Reuters

Амосов не оставил шансов оппоненту

Амосов с первых минут захватил инициативу и начал доминировать над соперником в партере. Украинец удерживал Альвареса и не давал тому драться стойке.

В стартовом раунде украинец неоднократно переводил Альвареса на настил и полностью контролировал ход боя. Испанец практически не имел возможности работать в стойке и большую часть времени вынужден был защищаться.

В начале второго раунда Амосов некоторое время работал в стойке, после чего снова успешно перевел соперника вниз. Украинец мгновенно занял выгодную позицию и провел удушающий прием ручным треугольником.

Альварес не смог выбраться из захвата и был вынужден сдаться. Судья зафиксировал победу Амосова сабмишеном во втором раунде.

Для украинца это уже второе успешное появление в UFC. В декабре прошлого года Ярослав дебютировал в сильнейшей лиге мира победой над американцем Нилом Магни. Тогда Амосов завершил бой удушающим приемом "анаконда" уже в первом раунде.

После победы над Альваресом рекорд украинца в смешанных единоборствах теперь составляет 30 побед при одном поражении.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE сообщал, что Даниэль Дюбуа побывал в двух нокдаунах, но все равно уверенно победил Фабио Уордли и завоевал чемпионский пояс WBO.

Также Новости.LIVE информировал, что Дэвид Бекхэм назвал футболиста, которого считает лучшим игроком в истории мирового футбола.

ММА UFC Ярослав Амосов
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
