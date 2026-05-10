Амосов задушил Альвареса и одержал вторую победу в UFC

Ярослав Амосов. Фото: Reuters

Украинский боец Ярослав Амосов одержал вторую подряд победу в UFC. На турнире UFC 328 в Ньюарке украинец досрочно победил представителя Испании Хоэля Альвареса.

Ярослав Амосов и Хоэль Альварес. Фото: Reuters

Амосов не оставил шансов оппоненту

Амосов с первых минут захватил инициативу и начал доминировать над соперником в партере. Украинец удерживал Альвареса и не давал тому драться стойке.

В стартовом раунде украинец неоднократно переводил Альвареса на настил и полностью контролировал ход боя. Испанец практически не имел возможности работать в стойке и большую часть времени вынужден был защищаться.

В начале второго раунда Амосов некоторое время работал в стойке, после чего снова успешно перевел соперника вниз. Украинец мгновенно занял выгодную позицию и провел удушающий прием ручным треугольником.

Альварес не смог выбраться из захвата и был вынужден сдаться. Судья зафиксировал победу Амосова сабмишеном во втором раунде.

Ярослав Амосов ярко добил Йоэля Альвареса во втором раунде и сразу же оспорил будущие победы в бою Брэйди против Бакли. pic.twitter.com/dyzozVG4Wp - bonduelle (@bonduelleioat) 10 мая 2026 г .

Для украинца это уже второе успешное появление в UFC. В декабре прошлого года Ярослав дебютировал в сильнейшей лиге мира победой над американцем Нилом Магни. Тогда Амосов завершил бой удушающим приемом "анаконда" уже в первом раунде.

После победы над Альваресом рекорд украинца в смешанных единоборствах теперь составляет 30 побед при одном поражении.

