У тренера Барселоны Флика умер отец перед Эль-Класико

Ханси Флик. Фото: Reuters

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик пережил семейную трагедию в день матча с "Реалом" в чемпионате Испании. Утром перед "Эль-Класико" скончался отец немецкого специалиста.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Ханси Флик. Фото: Reuters

Флик пережил трагедию перед "Эль-Класико"

Каталонский клуб официально подтвердил трагическую новость утром 10 мая. В заявлении "Барселона" выразила соболезнования тренеру и его семье.

"Вся семья "Барселоны" разделяет боль Ханса-Дитера Флика и его близких в этот тяжелый момент", — говорится в сообщении клуба.

По информации испанских СМИ, Флик лично сообщил футболистам и руководству команды о смерти отца в день матча с мадридским "Реалом".

Читайте также:

Несмотря на трагедию, наставник решил остаться с командой на "Эль-Класико". Ожидается, что он будет руководить "Барселоной" со скамейки запасных, а уже после игры отправится в Германию, чтобы быть рядом с семьей.

Отмечается, что новость серьезно повлияла на атмосферу внутри каталонской команды перед принципиальным матчем сезона.

На трагедию также отреагировал мадридский "Реал". "Сливочные" опубликовали официальное заявление со словами поддержки для тренера соперников.

"Реал" глубоко скорбит из-за смерти отца Ханси Флика. Клуб выражает соболезнования его семье и близким. Покойся в мире", — говорится в сообщении мадридского клуба.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал об очередном успешном выступлении Ярослава Амосова в UFC, где украинец заставил соперника сдаться после болевого приема.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщал о драматичном чемпионском бое, в котором Даниэль Дюбуа после двух нокдаунов переломил ход поединка и уверенно победил Фабио Уордли.

Ваша пробная версия Premium закончилась