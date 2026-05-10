Реал готує сюрприх у воротах на матч проти Барселони

Андрій Лунін. Фото: Reuters

У неділю, 10 травня, "Барселона" та "Реал" проведуть центральний матч 35-го туру чемпіонату Іспанії. Чергове "Ель-Класіко" відбудеться на "Камп Ноу" у Барселоні й у складі гостей будуть зміни.

Про зміни в складі "Реалу" повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sports Illustrated.

Матч почнеться о 22:00 за київським часом. Перемога дозволить каталонцям достроково оформити чемпіонство.

Чи зіграє Лунін проти "Барселони"

За інформацією джерела, до стартового складу мадридського клубу повернеться бельгійський воротар Тібо Куртуа. Голкіпер пропустив близько двох місяців через травму і тепер готовий зіграти проти каталонців замість Андрія Луніна.

Водночас головною несподіванкою може стати відсутність Кіліана Мбаппе у стартовому складі. Очікується, що французький форвард розпочне матч на лаві запасних, а на вістрі атаки вийде молодий нападник Гонсало Гарсія.

"Барселона" підходить до "Ель-Класіко" у статусі лідера чемпіонату. Каталонський клуб набрав 88 очок і випереджає "Реал" на 11 балів за кілька турів до завершення сезону.

Команда Ганса-Дітера Фліка може достроково оформити чемпіонство вже після цього матчу. Для цього "Барселоні" достатньо не програти мадридцям на своєму полі.

