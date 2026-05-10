Главная Спорт Стало известно, сыграет ли Лунин в Эль-Класико с Барселоной

Дата публикации 10 мая 2026 00:33
Реал готовит сюрприз в воротах на матч против Барселоны
Андрей Лунин. Фото: Reuters

В воскресенье, 10 мая, "Барселона" и "Реал" проведут центральный матч 35-го тура чемпионата Испании. Очередное "Эль-Класико" состоится на "Камп Ноу" в Барселоне и в составе гостей будут изменения.

Об изменениях в составе "Реала" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sports Illustrated.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Победа позволит каталонцам досрочно оформить чемпионство.

Сыграет ли Лунин против "Барселоны"

По информации источника, в стартовый состав мадридского клуба вернется бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Голкипер пропустил около двух месяцев из-за травмы и теперь готов сыграть против каталонцев вместо Андрея Лунина.

В то же время главной неожиданностью может стать отсутствие Килиана Мбаппе в стартовом составе. Ожидается, что французский форвард начнет матч на скамейке запасных, а на острие атаки выйдет молодой нападающий Гонсало Гарсия.

"Барселона" подходит к "Эль-Класико" в статусе лидера чемпионата. Каталонский клуб набрал 88 очков и опережает "Реал" на 11 баллов за несколько туров до завершения сезона.

Команда Ганса-Дитера Флика может досрочно оформить чемпионство уже после этого матча. Для этого "Барселоне" достаточно не проиграть мадридцам на своем поле.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дэвид Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории.

Также Новини.LIVE писал о скандальной ситуации вокруг футболиста с российским происхождением, которому после смены гражданства запретили выступать за сборную Норвегии.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
