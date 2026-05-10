Реал готовит сюрприз в воротах на матч против Барселоны

Андрей Лунин. Фото: Reuters

В воскресенье, 10 мая, "Барселона" и "Реал" проведут центральный матч 35-го тура чемпионата Испании. Очередное "Эль-Класико" состоится на "Камп Ноу" в Барселоне и в составе гостей будут изменения.

Об изменениях в составе "Реала" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sports Illustrated.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Победа позволит каталонцам досрочно оформить чемпионство.

Сыграет ли Лунин против "Барселоны"

По информации источника, в стартовый состав мадридского клуба вернется бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Голкипер пропустил около двух месяцев из-за травмы и теперь готов сыграть против каталонцев вместо Андрея Лунина.

В то же время главной неожиданностью может стать отсутствие Килиана Мбаппе в стартовом составе. Ожидается, что французский форвард начнет матч на скамейке запасных, а на острие атаки выйдет молодой нападающий Гонсало Гарсия.

"Барселона" подходит к "Эль-Класико" в статусе лидера чемпионата. Каталонский клуб набрал 88 очков и опережает "Реал" на 11 баллов за несколько туров до завершения сезона.

Команда Ганса-Дитера Флика может досрочно оформить чемпионство уже после этого матча. Для этого "Барселоне" достаточно не проиграть мадридцам на своем поле.

