Мальдера отложил приезд в Украину из-за угрозы ракетных ударов

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кандидат на должность главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера пока не прибыл в страну. Итальянский специалист, по информации источников, отложил поездку из-за угрозы ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на шеф-редактора ИА "Центр новостей" и президента Сборной журналистов Украины по футболу Ольгу Витак в Facebook.

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко. Фото: Instagram/malderaandrea

Мальдера пока не приехал в Украину

По словам Витак, пока Мальдеру не видели ни в Киеве, ни в других городах Украины. Ожидается, что итальянский специалист прибудет не раньше середины мая.

"Одна из причин, почему Мальдера до сих пор не приехал — это террористы, которые угрожают в последующие дни наносить удары по Украине. Конечно, итальянцы читают новости и решили остаться в мирном Милане, а не ехать сейчас в Украину", — заявила Витак.

Также Витак сообщила, что наиболее вероятными датами приезда тренера являются 12 или 13 мая. По прибытии Мальдера планирует посетить матчи ведущих украинских клубов и ознакомиться с кандидатами в национальную команду.

Ожидается, что именно под руководством Мальдеры сборная Украины проведет ближайшие товарищеские матчи против Польши и Дании.

Ранее сообщалось, что Мальдера опередил Мирона Маркевича в гонке за пост главного тренера.

