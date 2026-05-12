The Ring оновив рейтинг суперважковаговиків — яке місце Усика та Дюбуа

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги. Зміни відбулися після перемоги британця Даніеля Дюбуа над Фабіо Вордлі.

Чемпіоном The Ring залишається володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик, який досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу.

Перше місце серед претендентів посів новоспечений чемпіон WBO Даніель Дюбуа. Британець піднявся в рейтингу після перемоги над Фабіо Вордлі та завоювання титулу WBO.

До трійки найкращих також увійшли Агіт Кабаєл та колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.

Оновлений рейтинг The Ring у надважкій вазі:

Чемпіон: Олександр Усик

Даніель Дюбуа Агіт Кабаєл Тайсон Ф’юрі Фабіо Вордлі Філіп Хргович Мозес Ітаума Ефе Аджагба Річард Торрес Мурат Гассієв Джастіс Гані

Усик залишається чинним чемпіоном The Ring та одним із найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Українець також посідає друге місце у рейтингу P4P за версією The Ring.

Українець має 24 перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 завершилися нокаутом.

