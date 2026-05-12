Дюбуа стал первым супертяжеловесом мира

Дата публикации 12 мая 2026 00:30
The Ring обновил рейтинг супертяжеловесов - какое место Усика и Дюбуа
Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Изменения произошли после победы британца Даниэля Дюбуа над Фабио Уордли.

О новом рейтинге сообщил портал Новини.LIVE.

Даниэль Дюбуа
Бой Дюбуа - Уордли. Фото: Reuters

Дюбуа возглавил рейтинг претендентов The Ring

Чемпионом The Ring остается обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Первое место среди претендентов занял новоиспеченный чемпион WBO Даниэль Дюбуа. Британец поднялся в рейтинге после победы над Фабио Уордли и завоевания титула WBO.

В тройку лучших также вошли Агит Кабаел и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Обновленный рейтинг The Ring в супертяжелом весе:

Чемпион: Александр Усик

  1. Даниэль Дюбуа
  2. Агит Кабаел
  3. Тайсон Фьюри
  4. Фабио Уордли
  5. Филип Хргович
  6. Мозес Итаума
  7. Эфе Аджагба
  8. Ричард Торрес
  9. Мурат Гассиев
  10. Джастис Гани

Усик остается действующим чемпионом The Ring и одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинец также занимает второе место в рейтинге P4P по версии The Ring.

Украинец имеет 24 победы в 24 поединках, из которых 15 завершились нокаутом.

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
