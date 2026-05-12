The Ring обновил рейтинг супертяжеловесов - какое место Усика и Дюбуа

Дюбуа стал первым супертяжеловесом мира
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Изменения произошли после победы британца Даниэля Дюбуа над Фабио Уордли.
Дюбуа возглавил рейтинг претендентов The Ring
Чемпионом The Ring остается обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.
Первое место среди претендентов занял новоиспеченный чемпион WBO Даниэль Дюбуа. Британец поднялся в рейтинге после победы над Фабио Уордли и завоевания титула WBO.
В тройку лучших также вошли Агит Кабаел и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.
Обновленный рейтинг The Ring в супертяжелом весе:
Чемпион: Александр Усик
- Даниэль Дюбуа
- Агит Кабаел
- Тайсон Фьюри
- Фабио Уордли
- Филип Хргович
- Мозес Итаума
- Эфе Аджагба
- Ричард Торрес
- Мурат Гассиев
- Джастис Гани
Усик остается действующим чемпионом The Ring и одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинец также занимает второе место в рейтинге P4P по версии The Ring.
Украинец имеет 24 победы в 24 поединках, из которых 15 завершились нокаутом.
