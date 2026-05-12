The Ring обновил рейтинг супертяжеловесов - какое место Усика и Дюбуа

Даниэль Дюбуа.

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Изменения произошли после победы британца Даниэля Дюбуа над Фабио Уордли.

Бой Дюбуа - Уордли.

Дюбуа возглавил рейтинг претендентов The Ring

Чемпионом The Ring остается обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Первое место среди претендентов занял новоиспеченный чемпион WBO Даниэль Дюбуа. Британец поднялся в рейтинге после победы над Фабио Уордли и завоевания титула WBO.

В тройку лучших также вошли Агит Кабаел и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Обновленный рейтинг The Ring в супертяжелом весе:

Чемпион: Александр Усик

Даниэль Дюбуа Агит Кабаел Тайсон Фьюри Фабио Уордли Филип Хргович Мозес Итаума Эфе Аджагба Ричард Торрес Мурат Гассиев Джастис Гани

Усик остается действующим чемпионом The Ring и одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинец также занимает второе место в рейтинге P4P по версии The Ring.

Украинец имеет 24 победы в 24 поединках, из которых 15 завершились нокаутом.

