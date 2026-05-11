Головна Спорт Фаал відмовив Динамо, Ярмоленко може продовжити кар'єру

Дата публікації: 11 травня 2026 13:15
Динамо збереже Ярмоленка, але не зможе підписати Фаала
Андрій Ярмоленко перед матчем із "Динамо". Фото: УНІАН

Керівництво київського "Динамо" вже планує літню трансферну кампанію. У клубі не приховують бажання зміцнити склад для повернення в чемпіонську боротьбу. Однак плани "біло-синіх" можуть частково не втілитися.

Однією з головних трансферних цілей столичного клубу є Бубакар Фаал, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

"Динамо" претендує на одного з найкращих гравців УПЛ у сезоні 2025/26 Бубакара Фаала. Він міг стати першим трансфером київського клубу вже в червні, проте існує ймовірність, що цей перехід не здійсниться. У гамбійського футболіста є варіант із чеською "Вікторією", і він хотів би продовжити кар'єру там.

Бубакарр Фаал
Бубакарр Фаал у матчі за "Карпати". Фото: УНІАН

Майбутнє Ярмоленка

Інший важливий інсайд стосується одного з найдосвідченіших футболістів "Динамо". Контракт півзахисника Андрія Ярмоленка діє до кінця сезону. Передбачалося, що після цього він перейде на адміністративну посаду.

Однак у разі, якщо Ярмоленко не зможе перевершити рекорд Шацьких за кількістю голів в УПЛ, він не стане "вішати бутси на цвях" ще щонайменше гол.

  1. Шацьких — 124 голи
  2. Ребров — 123 голи
  3. Ярмоленко — 117 голів.

Примітно, що Максим Шацьких забивав за "Динамо", "Арсенал" та "Говерлу". Сергій Ребров допомагав голами "біло-синім" та "Шахтарю". І тільки Андрій Ярмоленко всі голи в УПЛ забив за одну команду.

Динамо Андрій Ярмоленко Бубакарр Фаал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
