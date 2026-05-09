Динамо втратило очки з ЛНЗ після скасованого гола Герреро

Матч ЛНЗ — "Динамо". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" втратило очки у матчі 27-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Команда Ігоря Костюка не змогла забити у Черкасах. Матч завершився з рахунком 0:0.

"Динамо" знову без перемоги

"Динамо" мало ігрову перевагу протягом більшої частини матчу. Кияни контролювали м’яч, створили більше моментів і завдали 11 ударів по воротах суперника, але реалізувати свої нагоди так і не змогли.

Найкращий шанс у першому таймі мав Піхальонок. На 32-й хвилині півзахисник потужно пробив із-за меж штрафного майданчика, але м’яч влучив у стійку воріт ЛНЗ.

Ще у першому таймі "Динамо" забило м’яч. На 21-й хвилині Герреро проштовхнув м’яч у сітку після передачі Піхальонка, однак арбітри не зарахували гол через офсайд у Шоли під час атаки.

Після перерви гра стала жорсткішою і рваною через велику кількість фолів і пауз. ЛНЗ відповідав контратаками, а "Динамо" активно тиснуло наприкінці зустрічі.

Найкращі нагоди у другому таймі не використали Волошин та Дубінчак. Спочатку захисник киян пробив головою повз ворота після подачі з флангу, а згодом Волошин двічі небезпечно завершував атаки, проте м’яч так і не опинився в сітці.

У підсумку матч завершився без голів — 0:0. ЛНЗ вдруге в сезоні відібрав очки у "Динамо".

Кияни наразі посідають п’яту позицію в УПЛ і на шість очок відстають від ЛНЗ, яке йде третім.

ЛНЗ — "Динамо" — 0:0

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Микитишин (Твердохліб, 25, Кравчук, 90), Ассінор (Авуду, 80), Кузик.

"Динамо": Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Біловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко (Буяльський, 73) — Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73).

Попередження: Горін, Драмбаєв, Ассінор

