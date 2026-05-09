Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо знову не перемогло та віддаляється від медалей УПЛ

Динамо знову не перемогло та віддаляється від медалей УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 18:56
Динамо втратило очки з ЛНЗ після скасованого гола Герреро
Матч ЛНЗ — "Динамо". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" втратило очки у матчі 27-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Команда Ігоря Костюка не змогла забити у Черкасах. Матч завершився з рахунком 0:0.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" знову без перемоги

"Динамо" мало ігрову перевагу протягом більшої частини матчу. Кияни контролювали м’яч, створили більше моментів і завдали 11 ударів по воротах суперника, але реалізувати свої нагоди так і не змогли.

Найкращий шанс у першому таймі мав Піхальонок. На 32-й хвилині півзахисник потужно пробив із-за меж штрафного майданчика, але м’яч влучив у стійку воріт ЛНЗ.

Ще у першому таймі "Динамо" забило м’яч. На 21-й хвилині Герреро проштовхнув м’яч у сітку після передачі Піхальонка, однак арбітри не зарахували гол через офсайд у Шоли під час атаки.

Читайте також:

Після перерви гра стала жорсткішою і рваною через велику кількість фолів і пауз. ЛНЗ відповідав контратаками, а "Динамо" активно тиснуло наприкінці зустрічі.

Найкращі нагоди у другому таймі не використали Волошин та Дубінчак. Спочатку захисник киян пробив головою повз ворота після подачі з флангу, а згодом Волошин двічі небезпечно завершував атаки, проте м’яч так і не опинився в сітці.

У підсумку матч завершився без голів — 0:0. ЛНЗ вдруге в сезоні відібрав очки у "Динамо".

Кияни наразі посідають п’яту позицію в УПЛ і на шість очок відстають від ЛНЗ, яке йде третім.

ЛНЗ — "Динамо" — 0:0

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Микитишин (Твердохліб, 25, Кравчук, 90), Ассінор (Авуду, 80), Кузик.

"Динамо": Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Біловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко (Буяльський, 73) — Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73).

Попередження: Горін, Драмбаєв, Ассінор  

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про резонансне рішення щодо гравця з Росії, який після отримання нового паспорта втратив можливість виступати за збірну Норвегії.

Крім того, Новини.LIVE писав, що син Кріштіану Роналду опинився у сфері уваги двох провідних клубів Європи.

Динамо УПЛ ЛНЗ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації