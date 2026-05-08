Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо націлилося на легіонера з чемпіонату України

Динамо націлилося на легіонера з чемпіонату України

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 12:43
Динамо може підписати форварда Карпат Бабукарра Фаала
Бубакарр Фаал відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Київське "Динамо" зацікавлене в трансфері нападника львівських "Карпат" Бабукарра Фаала. Між клубами вже тривають переговори про можливий перехід 23-річного футболіста. У контракті гамбійського форварда прописана сума відступних у розмірі 3 млн євро.

Фаал приєднався до "Карпат" взимку 2026 року після переходу з "Руху", нагадують Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Фаал проводить найкращий сезон у кар'єрі

У поточному сезоні Бабукарр Фаал зіграв 29 матчів на клубному рівні. Нападник забив 11 м'ячів та зробив п'ять результативних передач. Форвард став одним із найрезультативніших гравців "Карпат" і привернув увагу кількох клубів української Прем'єр-ліги.

Бубакарр Фаал во время матча "Карпат" с "Колосом" 1 марта 2026 года
Бубакарр Фаал під час матчу. Фото: УНІАН

Керівництво "Динамо" продовжує шукати варіанти посилення лінії атаки перед новим сезоном. У клубі розглядають Фаала як одного з кандидатів на посилення нападу завдяки його фізичним даним і результативності в чемпіонаті України.

Бубакарр Фаал у теорії може замінити в "Динамо" Матвія Пономаренка. Вихованцем київського клубу вже цікавляться закордонні команди, а результативність форварда тільки підсилює чутки про його швидкий від'їзд за кордон.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE описали хронологію скандалів у "Реалі", через які мадридську команду замкнули на базі.

А головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран відверто відповів на запитання про можливий відхід у "Галатасарай". 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Динамо Футбол трансфери Бубакарр Фаал
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації