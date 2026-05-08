Динамо може підписати форварда Карпат Бабукарра Фаала

Бубакарр Фаал відповідає на запитання.

Київське "Динамо" зацікавлене в трансфері нападника львівських "Карпат" Бабукарра Фаала. Між клубами вже тривають переговори про можливий перехід 23-річного футболіста. У контракті гамбійського форварда прописана сума відступних у розмірі 3 млн євро.

Фаал приєднався до "Карпат" взимку 2026 року після переходу з "Руху", нагадують Новини.LIVE із посиланням на "ТаТоТаке".

Фаал проводить найкращий сезон у кар'єрі

У поточному сезоні Бабукарр Фаал зіграв 29 матчів на клубному рівні. Нападник забив 11 м'ячів та зробив п'ять результативних передач. Форвард став одним із найрезультативніших гравців "Карпат" і привернув увагу кількох клубів української Прем'єр-ліги.

Бубакарр Фаал під час матчу.

Керівництво "Динамо" продовжує шукати варіанти посилення лінії атаки перед новим сезоном. У клубі розглядають Фаала як одного з кандидатів на посилення нападу завдяки його фізичним даним і результативності в чемпіонаті України.

Бубакарр Фаал у теорії може замінити в "Динамо" Матвія Пономаренка. Вихованцем київського клубу вже цікавляться закордонні команди, а результативність форварда тільки підсилює чутки про його швидкий від'їзд за кордон.

