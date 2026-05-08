Динамо может подписать форварда Карпат Бабукарра Фаала

Бубакарр Фаал отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере нападающего львовских "Карпат" Бабукарра Фаала. Между клубами уже идут переговоры о возможном переходе 23-летнего футболиста. В контракте гамбийского форварда прописана сумма отступных в размере 3 млн евро.

Фаал присоединился к "Карпатам" зимой 2026 года после перехода из "Руха", напоминают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Фаал проводит лучший сезон в карьере

В текущем сезоне Бабукарр Фаал сыграл 29 матчей на клубном уровне. Нападающий забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Форвард стал одним из самых результативных игроков "Карпат" и привлек внимание нескольких клубов украинской Премьер-лиги.

Бубакарр Фаал во время матча. Фото: УНИАН

Руководство "Динамо" продолжает искать варианты усиления линии атаки перед новым сезоном. В клубе рассматривают Фаала как одного из кандидатов на усиление нападения благодаря его физическим данным и результативности в чемпионате Украины.

Бубакарр Фаал в теории может заменить в "Динамо" Матвея Пономаренко. Воспитанником киевского клуба уже интересуются заграничные команды, а результативность форварда только усиливает слухи о его скором отъезде за границу.

