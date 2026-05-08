Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо нацелилось на легионера из чемпионата Украины

Динамо нацелилось на легионера из чемпионата Украины

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 12:43
Динамо может подписать форварда Карпат Бабукарра Фаала
Бубакарр Фаал отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" заинтересовано в трансфере нападающего львовских "Карпат" Бабукарра Фаала. Между клубами уже идут переговоры о возможном переходе 23-летнего футболиста. В контракте гамбийского форварда прописана сумма отступных в размере 3 млн евро.

Фаал присоединился к "Карпатам" зимой 2026 года после перехода из "Руха", напоминают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Фаал проводит лучший сезон в карьере

В текущем сезоне Бабукарр Фаал сыграл 29 матчей на клубном уровне. Нападающий забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Форвард стал одним из самых результативных игроков "Карпат" и привлек внимание нескольких клубов украинской Премьер-лиги. 

Бубакарр Фаал во время матча "Карпат" с "Колосом" 1 марта 2026 года
Бубакарр Фаал во время матча. Фото: УНИАН

Руководство "Динамо" продолжает искать варианты усиления линии атаки перед новым сезоном. В клубе рассматривают Фаала как одного из кандидатов на усиление нападения благодаря его физическим данным и результативности в чемпионате Украины. 

Бубакарр Фаал в теории может заменить в "Динамо" Матвея Пономаренко. Воспитанником киевского клуба уже интересуются заграничные команды, а результативность форварда только усиливает слухи о его скором отъезде за границу. 

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE описали хронологию скандалов в "Реале", из-за которых мадридскую команду заперли на базе. 

А главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран откровенно ответил на вопрос о возможном уходе в "Галатасарай". 

Динамо Футбол трансферы Бубакарр Фаал
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации