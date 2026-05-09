Динамо потеряло очки с ЛНЗ после отмененного гола Герреро

Матч ЛНЗ - "Динамо". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" потеряло очки в матче 27-го тура УПЛ против ЛНЗ. Команда Игоря Костюка не смогла забить в Черкассах. Матч завершился со счетом 0:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" снова без победы

"Динамо" имело игровое преимущество на протяжении большей части матча. Киевляне контролировали мяч, создали больше моментов и нанесли 11 ударов по воротам соперника, но реализовать свои возможности так и не смогли.

Лучший шанс в первом тайме имел Пихаленок. На 32-й минуте полузащитник мощно пробил из-за пределов штрафной площадки, но мяч попал в стойку ворот ЛНЗ.

Еще в первом тайме "Динамо" забило мяч. На 21-й минуте Герреро протолкнул мяч в сетку после передачи Пихаленка, однако арбитры не засчитали гол из-за офсайда у Шолы во время атаки.

После перерыва игра стала более жесткой и рваной из-за большого количества фолов и пауз. ЛНЗ отвечал контратаками, а "Динамо" активно давило в концовке встречи.

Лучшие возможности во втором тайме не использовали Волошин и Дубинчак. Сначала защитник киевлян пробил головой мимо ворот после подачи с фланга, а затем Волошин дважды опасно завершал атаки, однако мяч так и не оказался в сетке.

В итоге матч завершился без голов — 0:0. ЛНЗ второй раз в сезоне отобрал очки у "Динамо".

Киевляне сейчас занимают пятую позицию в УПЛ и на шесть очков отстают от ЛНЗ, которое идет третьим.

ЛНЗ — "Динамо" — 0:0

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев — Рябов, Дидык, Пастух — Микитишин (Твердохлеб, 25, Кравчук, 90), Ассинор (Авуду, 80), Кузык.

"Динамо": Нещерет — Коробов (Караваев, 46), Биловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Михайленко, Шапаренко (Буяльский, 73) — Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73).

Предупреждения: Горин, Драмбаев, Ассинор

