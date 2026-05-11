Главная Спорт Фаал отказал Динамо, Ярмоленко может продолжить карьеру

Дата публикации 11 мая 2026 13:15
Динамо сохранит Ярмоленко, но не сможет подписать Фаала
Андрей Ярмоленко перед матчем с "Динамо". Фото: УНИАН

Руководство киевского "Динамо" уже планирует летнюю трансферную кампанию. В клубе не скрывают желанию укрепить состав для возвращения в чемпионскую борьбу. Однако планы "бело-синих" могут частично не воплотиться. 

Одной из главных трансферных целей столичного клуба является Бубакар Фаал, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса. 

"Динамо" претендует на одного из лучших игроков УПЛ в сезоне 2025/26 Бубакара Фаала. Он мог стать первым трансфером киевского клуба уже в июне, однако существует вероятность, что этот переход не осуществится. У гамбийского футболиста есть вариант с чешской "Викторией", и он хотел бы продолжить карьеру там.  

Бубакарр Фаал
Бубакарр Фаал в матче за "Карпаты". Фото: УНИАН

Будущее Ярмоленко 

Другой важный инсайд касается одного из самых опытных футболистов "Динамо". Контракт полузащитника Андрея Ярмоленко действует до конца сезона. Предполагалось, что после этого он перейдет на административную должность. 

Однако в случае, если Ярмоленко не сможет превзойти рекорд Шацких по количеству голов в УПЛ, он не станет "вешать бутсы на гвоздь" еще как минимум гол. 

  1. Шацких — 124 гола 
  2. Ребров — 123 гола
  3. Ярмоленко — 117 голов. 

Примечательно, что Максим Шацких забивал за "Динамо", "Арсенал" и "Говерлу". Сергей Ребров помогал голами "бело-синим" и "Шахтеру". И только Андрей Ярмоленко все голы в УПЛ забил за одну команду

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
