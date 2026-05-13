Полісся зняло з Гуцуляка бронь через суперечки щодо контракту

Головна Спорт З українського гравця зняли бронь через торги щодо нового контракту

З українського гравця зняли бронь через торги щодо нового контракту

Дата публікації: 13 травня 2026 15:37
Олексій Гуцуляк (ліворуч) із головним тренером "Полісся" Русланом Ротанем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Півзахисник "Полісся" та збірної України Олексій Гуцуляк може покинути житомирський клуб після закінчення сезону. На рішення футболіста серйозно вплинула ситуація, що сталася взимку. Тоді гравця перевели в команду U-19.

Клуб також зняв із футболіста бронь, намагаючись вплинути на переговори про новий контракт, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на слова журналіста Ігоря Циганика.

Хавбек Олексій Гуцуляк перейшов у "Полісся" з "Дніпра-1" у 2024 році. Досить швидко йому вдалося стати одним із лідерів житомирського клубу. Однак амбіції гравця збірної України виявилися масштабнішими.

Олексій Гуцуляк (праворуч) із власником "Полісся" Геннадієм Буткевичем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Проблеми з новою угодою

Переговори "Полісся" з Олексієм Гуцуляком про продовження контракту зайшли в глухий кут. Футболіста цікавить продовження кар'єри в одному із зарубіжних чемпіонатів, але український клуб хоче зберегти півзахисника.

"Наскільки я розумію, Гуцуляк хоче виїхати за кордон. На нього дуже сильно вплинула історія, коли його перевели в "Полісся U-19" і зняли бронь. Потім у ситуацію втрутився Сергій Ребров, після чого футболіста повернули в першу команду", — заявив Ігор Циганик.

Житомирське "Полісся" готове продовжити співпрацю з гравцем, однак сам Гуцуляк зацікавлений у переході в закордонний чемпіонат. При цьому конкретної пропозиції, яка влаштувала б футболіста, наразі немає. У другій частині сезону півзахисник повернувся до основного складу команди і продовжив виступи в УПЛ.

УПЛ Полісся Олексій Гуцуляк
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
