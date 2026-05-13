Полісся зняло з Гуцуляка бронь через суперечки щодо контракту

З українського гравця зняли бронь через торги щодо нового контракту
Півзахисник "Полісся" та збірної України Олексій Гуцуляк може покинути житомирський клуб після закінчення сезону. На рішення футболіста серйозно вплинула ситуація, що сталася взимку. Тоді гравця перевели в команду U-19.
Клуб також зняв із футболіста бронь, намагаючись вплинути на переговори про новий контракт, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на слова журналіста Ігоря Циганика.
Хавбек Олексій Гуцуляк перейшов у "Полісся" з "Дніпра-1" у 2024 році. Досить швидко йому вдалося стати одним із лідерів житомирського клубу. Однак амбіції гравця збірної України виявилися масштабнішими.
Проблеми з новою угодою
Переговори "Полісся" з Олексієм Гуцуляком про продовження контракту зайшли в глухий кут. Футболіста цікавить продовження кар'єри в одному із зарубіжних чемпіонатів, але український клуб хоче зберегти півзахисника.
"Наскільки я розумію, Гуцуляк хоче виїхати за кордон. На нього дуже сильно вплинула історія, коли його перевели в "Полісся U-19" і зняли бронь. Потім у ситуацію втрутився Сергій Ребров, після чого футболіста повернули в першу команду", — заявив Ігор Циганик.
Житомирське "Полісся" готове продовжити співпрацю з гравцем, однак сам Гуцуляк зацікавлений у переході в закордонний чемпіонат. При цьому конкретної пропозиції, яка влаштувала б футболіста, наразі немає. У другій частині сезону півзахисник повернувся до основного складу команди і продовжив виступи в УПЛ.
