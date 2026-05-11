Полісся зробило нову пропозицію Гуцуляку: відома зарплата

Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" не полишає спроб зберегти у команді одного з найкращих футболістів Олексія Гуцуляка. "Вовки" нібито підготували для вінгера нову фінансову пропозицію.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

"Полісся" хоче продовжити контракт із Гуцуляком

За інформацією джерела, президент "Полісся" Геннадій Буткевич погодився залишити Гуцуляку зарплату на рівні 50 тисяч євро на місяць. Такі умови пропонуються у разі продовження контракту ще на три роки.

Раніше клуб хотів переглянути фінансові умови угоди в бік зменшення, однак зараз сторони знову повернулися до переговорів.

Сам Гуцуляк, за даними джерела, розраховує заробляти близько одного мільйона євро на рік. Водночас ймовірність продовження контракту з "Поліссям" оцінюється як низька.

Також повідомляється, що якщо 28-річний футболіст залишиться в УПЛ, то найімовірніше — вже в іншій команді.

У нинішньому сезоні Гуцуляк є одним із лідерів житомирського клубу. У 24 матчах УПЛ він забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Контракт вінгера з "Поліссям" чинний до літа 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює футболіста у три мільйони євро.

Гуцуляк виступає на позиції правого вінгера, однак також може зіграти ліворуч в атаці або на позиції центрального нападника. За збірну України футболіст провів 16 матчів та забив шість голів.

