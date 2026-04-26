Головна Спорт Шахтар та Полісся виграли чергові матчі в УПЛ

Шахтар та Полісся виграли чергові матчі в УПЛ

Дата публікації: 26 квітня 2026 22:20
Шахтар і Полісся здобули перемоги в 25-му турі УПЛ
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" і житомирське "Полісся" здобули перемоги в матчах 25-го туру УПЛ. Обидві команди забили по три голи "Кудрівці" та "Оболоні".

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

"Кудрівка" — "Шахтар"

"Шахтар" обіграв "Кудрівку" з рахунком 3:1 у номінально виїзному матчі, який відбувся на "Арені Львів".

Команда Арди Турана, навіть з урахуванням ротації складу, контролювала гру і відкрила рахунок на 18-й хвилині — після удару Невертона і рикошету м’яч опинився у сітці. До перерви "гірники" подвоїли перевагу: Лукас Феррейра влучив після відскоку від захисника.

У другому таймі "Кудрівка" скоротила відставання завдяки голу Олександра Козака на 54-й хвилині, однак інтрига тривала недовго. Уже за три хвилини Артем Бондаренко дальнім ударом відновив перевагу у два м’ячі.

Читайте також:

У підсумку рахунок став 3:1 на користь "Шахтаря", і команда спокійно довела матч до перемоги.

"Кудрівка" — "Шахтар" — 1:3

Голи: Козак, 54 — Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57

"Кудрівка": Яшков — Гусєв, Потімков, Векляк, Коллахуазо — Думанюк (Нагнойний, 62), Кая (Світюха, 62) — Мачелюк, Сторчоус (Бєляєв, 77), Овусу (Козак, 46) — Таїпі (Лєгостаєв, 46).

"Шахтар": Твардовський — Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азарові (Вінісіус, 74) — Бондаренко (Криськів, 68), Очеретько, Ізакі (Цуканов, 74) — Лукас, Траоре (Мейрелліш, 89), Невертон (Проспер, 68).

Попередження: Козак

"Полісся" — "Оболонь"

У паралельному матчі "Полісся" обіграло "Оболонь" — 3:1. Житомирська команда відкрила рахунок на 18-й хвилині, коли Едуард Сарапій вдало підключився до стандарту.

Після перерви господарі залишилися в меншості через вилучення Іліра Краснічі, однак навіть це не завадило їм збільшити перевагу — Сарапій оформив дубль після кутового удару.

На 77-й хвилині Олексій Гуцуляк реалізував пенальті і фактично зняв питання про переможця. "Оболонь" відповіла лише наприкінці матчу — Максим Третьяков реалізував одинадцятиметровий після добивання.

У турнірній таблиці "Шахтар" випереджає ЛНЗ на вісім очок, а "Полісся" — на 11 балів.

"Полісся" — "Оболонь" — 3:1

Голи: Сарапій, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)

"Полісся": Волинець — Майсурадзе, Чоботенко (Мельниченко, 90+2), Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Емерллаху, 81), Краснічі, Федор (Бабенко, 62) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 62), Брагару (Кобернюк, 62).

"Оболонь": Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко (Третьяков, 78) — Чех (Т. Лях, 78), Мороз — Бичек (Нестеренко, 62), Слободян (Черненко, 37), Прокопенко — Суханов.

Попередження: Краснічі — Брагару

Вилучення: Краснічі, 54 (друге попередження).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про зацікавленість одного з клубів Серії A у нападнику одного із клубів УПЛ.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляв, що Руслан Маліновський прокоментував можливість повернення в рідний клуб.

ФК Шахтар УПЛ Полісся
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
