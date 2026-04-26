Шахтер и Полесье одержали победы в 25-м туре УПЛ

Донецкий "Шахтер" и житомирское "Полесье" одержали победы в матчах 25-го тура УПЛ. Обе команды забили по три гола "Кудривке" и "Оболони".

"Кудривка" — "Шахтер"

"Шахтер" обыграл "Кудривку" со счетом 3:1 в номинально выездном матче, который состоялся на "Арене Львов".

Команда Арды Турана, даже с учетом ротации состава, контролировала игру и открыла счет на 18-й минуте — после удара Невертона и рикошета мяч оказался в сетке. До перерыва "горняки" удвоили преимущество: Лукас Феррейра попал после отскока от защитника.

Во втором тайме "Кудривка" сократила отставание благодаря голу Александра Козака на 54-й минуте, однако интрига длилась недолго. Уже через три минуты Артем Бондаренко дальним ударом восстановил преимущество в два мяча.

В итоге счет стал 3:1 в пользу "Шахтера", и команда спокойно довела матч до победы.

"Кудривка" — "Шахтер" — 1:3

Голы: Козак, 54 — Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57

"Кудривка": Яшков — Гусев, Потимков, Векляк, Коллахуазо — Думанюк (Нагнойный, 62), Кая (Свитюха, 62) — Мачелюк, Сторчоус (Беляев, 77), Овусу (Козак, 46) — Таипи (Легостаев, 46).

"Шахтер": Твардовский — Грам, Марлон Сантос, Матвиенко, Азарове (Винисиус, 74) — Бондаренко (Крыськив, 68), Очеретько, Изаки (Цуканов, 74) — Лукас, Траоре (Мейреллиш, 89), Невертон (Проспер, 68).

Предупреждения: Козак

"Полесье" — "Оболонь"

В параллельном матче "Полесье" обыграло "Оболонь" — 3:1. Житомирская команда открыла счет на 18-й минуте, когда Эдуард Сарапий удачно подключился к стандарту.

После перерыва хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Илира Красничи, однако даже это не помешало им увеличить преимущество — Сарапий оформил дубль после углового удара.

На 77-й минуте Алексей Гуцуляк реализовал пенальти и фактически снял вопрос о победителе. "Оболонь" ответила лишь в конце матча — Максим Третьяков реализовал одиннадцатиметровый после добивания.

В турнирной таблице "Шахтер" опережает ЛНЗ на восемь очков, а "Полесье" — на 11 баллов.

"Полесье" — "Оболонь" — 3:1

Голы: Сарапий, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)

"Полесье": Волынец — Майсурадзе, Чоботенко (Мельниченко, 90+2), Сарапий, Михайличенко — Андриевский (Эмерллаху, 81), Красничи, Федор (Бабенко, 62) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопир, 62), Брагару (Кобернюк, 62).

"Оболонь": Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко (Третьяков, 78) — Чех (Т. Лях, 78), Мороз — Бычек (Нестеренко, 62), Слободян (Черненко, 37), Прокопенко — Суханов.

Предупреждения: Красничи — Брагару

Удаление: Красничи, 54 (второе предупреждение).

