Полесье сделало новое предложение Гуцуляку: известна зарплата

Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" не оставляет попыток сохранить в команде одного из лучших футболистов Алексея Гуцуляка. "Волки" якобы подготовили для вингера новое финансовое предложение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

"Полесье" хочет продлить контракт с Гуцуляком

По информации источника, президент "Полесья" Геннадий Буткевич согласился оставить Гуцуляку зарплату на уровне 50 тысяч евро в месяц. Такие условия предлагаются в случае продления контракта еще на три года.

Ранее клуб хотел пересмотреть финансовые условия соглашения в сторону уменьшения, однако сейчас стороны снова вернулись к переговорам.

Сам Гуцуляк, по данным источника, рассчитывает зарабатывать около одного миллиона евро в год. В то же время вероятность продления контракта с "Полесьем" оценивается как низкая.

Также сообщается, что если 28-летний футболист останется в УПЛ, то вероятнее всего — уже в другой команде.

В нынешнем сезоне Гуцуляк является одним из лидеров житомирского клуба. В 24 матчах УПЛ он забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Контракт вингера с "Полесьем" действует до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро.

Гуцуляк выступает на позиции правого вингера, однако также может сыграть слева в атаке или на позиции центрального нападающего. За сборную Украины футболист провел 16 матчей и забил шесть голов.

