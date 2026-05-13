Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ломаченко повернеться в професійний бокс заради серйозного бою

Ломаченко повернеться в професійний бокс заради серйозного бою

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 09:31
Василь Ломаченко готується до повернення на ринг
Василь Ломаченко перед боєм. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко може знову повернутися в професійний бокс. Українець відпочивав понад рік і тепер готовий до нових досягнень. Він збирається провести щонайменше кілька поєдинків.

Ломаченко зацікавлений у боротьбі за чемпіонський пояс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста The Ring Майка Коппінджера.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри 5 червня 2025 року. Відтоді про спортсмена практично нічого не було відомо. Він відновлювався і взяв участь у кількох боксерських заходах. Однак незабаром ситуація зміниться.

Василий Ломаченко
Василь Ломаченко під час тренування. Фото: скріншот YouTube

Чого хоче Ломаченко

Згідно з інформацією Коппінджера, український боксер зацікавлений не просто у поверненні на ринг. Василь хоче провести кілька боїв. Його не цікавлять так звані "розігрівальні" бої. Василь Ломаченко налаштований на протистояння із серйозними суперниками.

Перед завершенням кар'єри українець встиг програти бій Девіну Хейні, після чого в травні 2024 року переміг Джорджа Камбососа і став володарем пояса за версією IBF.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, яке місце Олександр Усик посідає в оновленому рейтингу The Ring.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що легендарний екс-футболіст "Реала" виступив проти повернення Жозе Моурінью. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт бокс Василь Ломаченко
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації