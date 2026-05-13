Василь Ломаченко готується до повернення на ринг

Василь Ломаченко перед боєм.

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко може знову повернутися в професійний бокс. Українець відпочивав понад рік і тепер готовий до нових досягнень. Він збирається провести щонайменше кілька поєдинків.

Ломаченко зацікавлений у боротьбі за чемпіонський пояс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста The Ring Майка Коппінджера.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри 5 червня 2025 року. Відтоді про спортсмена практично нічого не було відомо. Він відновлювався і взяв участь у кількох боксерських заходах. Однак незабаром ситуація зміниться.

Чого хоче Ломаченко

Згідно з інформацією Коппінджера, український боксер зацікавлений не просто у поверненні на ринг. Василь хоче провести кілька боїв. Його не цікавлять так звані "розігрівальні" бої. Василь Ломаченко налаштований на протистояння із серйозними суперниками.

Перед завершенням кар'єри українець встиг програти бій Девіну Хейні, після чого в травні 2024 року переміг Джорджа Камбососа і став володарем пояса за версією IBF.

