Ікер Касільяс. Фото: https://www.instagram.com/p/DV02oSQiMgI/

Легенда мадридського "Реалу" Ікер Касільяс прокоментував чутки про можливе повернення Жозе Моурінью до клубу. Колишній воротар "вершкових" заявив, що не хотів би бачити португальця на посаді головного тренера команди.

Про це Касільяс написав у соцмережі X, повідомляє портал Новини.LIVE.

Жозе Моурінью (ліворуч) перед тренуванням "Бенфіки". Фото: instagram.com/slbenfica/

Касільяс виступив проти повернення Моурінью в "Реал"

Ексголкіпер збірної Іспанії заявив, що поважає Моурінью як спеціаліста, однак вважає, що мадридський клуб мають очолити інші тренери, які, на його думку, більше підходять команді.

"У мене немає жодних проблем із Моурінью. Він здається мені великим професіоналом. Але я не хочу бачити його в "Реалі". Вважаю, що інші тренери більше підходили б, щоб очолити клуб мого життя", — написав Касільяс.

Моурінью вже працював у "Реалі" з 2010 по 2013 рік. За цей період мадридський клуб виграв чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни. Сам Касільяс під керівництвом португальця провів 136 матчів.

Читайте також:

Останніми днями в іспанських ЗМІ з’явилася інформація про переговори між "Реалом" та Моурінью щодо можливого повернення до клубу. Водночас сам тренер заявив, що жодних контактів із мадридцями не мав.

Наразі Моурінью працює головним тренером "Бенфіки". Його контракт із португальським клубом діє до літа 2027 року, однак угода містить пункт про можливе дострокове припинення співпраці вже влітку 2026-го.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Даніель Дюбуа очолив рейтинг найкращих супертяжковаговиків світу після останньої гучної перемоги.

Також Новини.LIVE писав, що війна та російський фактор можуть завадити Андреа Мальдері очолити збірну України.