Касильяс выступил против возвращения Моуринью в "Реал"

Касильяс считает Моуринью недостаточно квалифицированным для Реала
Легенда мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью в клуб. Бывший вратарь "сливочных" заявил, что не хотел бы видеть португальца на посту главного тренера команды.
Об этом Касильяс написал в соцсети X, сообщает портал Новини.LIVE.
Экс-голкипер сборной Испании заявил, что уважает Моуринью как специалиста, однако считает, что мадридский клуб должны возглавить другие тренеры, которые, по его мнению, больше подходят команде.
"У меня нет никаких проблем с Моуринью. Он кажется мне большим профессионалом. Но я не хочу видеть его в "Реале". Считаю, что другие тренеры больше подходили бы, чтобы возглавить клуб моей жизни", — написал Касильяс.
Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. За этот период мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны. Сам Касильяс под руководством португальца провел 136 матчей.
В последние дни в испанских СМИ появилась информация о переговорах между "Реалом" и Моуринью о возможном возвращении в клуб. В то же время сам тренер заявил, что никаких контактов с мадридцами не имел.
Сейчас Моуринью работает главным тренером "Бенфики". Его контракт с португальским клубом действует до лета 2027 года, однако соглашение содержит пункт о возможном досрочном прекращении сотрудничества уже летом 2026-го.
