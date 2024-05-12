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﻿Ломаченко зізнався, що Камбосос його розчарував

12 травня 2024 12:39
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко зізнався, що Камбосос його розчарував
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: ESPN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Василь Ломаченко в Австралії виграв нокаутом у 11-му раунді у австралійця Джорджа Камбососа. Завдяки перемозі українець став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Після поєдинку в інтерв'ю Top Rank Ломаченко висловився про Камбососа.

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За словами Ломаченка, він очікував набагато більшого від Камбососа. Українець розраховував на хорошу опозицію, але не одержав її, оскільки був готовий абсолютно до всього, що дав суперник.

"Чекав трохи більшого. Все, що він робив — ми були готові до цього. Бачачи це в бою, потрібно було лише пристосуватися до цього раунду за раундом. Відчував, що можу перемогти його достроково", — сказав Ломаченко.

Василь зазначив, що нокаут не був його метою, але він розумів, що титульний поєдинок потрібно завершити дуже потужно.

Камбосос після бою заявив, що для нього в поєдинку з Ломаченком були ідеальними лише перші два раунди. У четвертому раунді українець вразив Джорджа і той змінив план на бій.

"Хотів продовжувати, але і рефері, і мій батько, який завжди піклується про мене, сприяли вирішенню.

Ломаченко — справжній чемпіон, легенда боксу, один із найвидатніших аматорів в історії, один із найвидатніших боксерів усіх часів. Він заслужив ці пояси сьогодні", — зазначив Камбосос.

Для Ломаченка перемога над Камбососом стала 18-ою та 12-ою достроковою. Також у Василя три поразки.

У Камбососа в кар'єрі 21 перемога, 10 дострокових і три поразки.

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Ломаченко — Камбосос

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