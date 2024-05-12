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﻿Ломаченко признался, что Камбосос его разочаровал

12 мая 2024 12:39
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко признался, что Камбосос его разочаровал
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: ESPN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Василий Ломаченко в Австралии выиграл нокаутом в 11-м раунде у австралийца Джорджа Камбососа. Благодаря победе украинец стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.

После поединка в интервью Top Rank Ломаченко высказался о Камбососе.

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По словам Ломаченко, он ожидал намного большего от Камбососа. Украинец рассчитывал на хорошую оппозицию, но не получил ее, поскольку был готов абсолютно ко всему, что дал соперник.

"Ожидал немного большего. Все, что он делал – мы были готовы к этому. Видя это в бою, нужно было только приспособиться к этому раунду за раундом. Чувствовал, что могу победить его досрочно", — сказал Ломаченко.

Василий отметил, то нокаут не был его целью, но он понимал, что титульный поединок нужно завершить очень мощно.

Камбосос после боя заявил, что для него в поединке с Ломаченко были идеальными лишь первые два раунда. В четвертом раунде украинец потряс Джорджа и тот поменял план на бой.

"Хотел продолжать, но и рефери, и мой отец, всегда заботящийся обо мне, способствовали решению.

Ломаченко — настоящий чемпион, легенда бокса, один из самых выдающихся аматоров в истории, один из величайших боксёров всех времен. Он заслужил эти пояса сегодня", — отметил Камбосос.

Для Ломаченко победа над Камбососом стала 18-й и 12-й досрочной. Также у Василия три поражения.

У Камбососа в карьере 21 победа, 10 досрочных, и три поражения.

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Ломаченко — Камбосос

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