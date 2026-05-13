Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг

Василий Ломаченко перед боем. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко может снова вернуться в профессиональный бокс. Украинец отдыхал больше года и теперь готов к новым достижениям. Он собирается провести как минимум несколько поединков.

Ломаченко заинтересован в борьбе за чемпионский пояс, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста The Ring Майка Коппинджера.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня 2025 года. С тех пор о спортсмене практически ничего не было известно. Он восстанавливался и принял участие в нескольких боксерских мероприятиях. Однако в скором времени ситуация изменится.

Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Чего хочет Ломаченко

Согласно информации Коппинджера, украинский боксер заинтересован не просто в возращении на ринг. Василий хочет провести несколько боев. Его не интересуют так называемые "разогревочные" бои. Василий Ломаченко настроен на противостояние с серьезными соперниками.

Перед завершением карьеры украинец успел проиграть бой Дэвину Хейни, после чего в мае 2024 года победил Джорджа Камбососа и стал обладателем пояса по версии IBF.

