Главная Спорт Ломаченко вернется в профессиональный бокс ради серьезного боя

Дата публикации 13 мая 2026 09:31
Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг
Василий Ломаченко перед боем. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко может снова вернуться в профессиональный бокс. Украинец отдыхал больше года и теперь готов к новым достижениям. Он собирается провести как минимум несколько поединков. 

Ломаченко заинтересован в борьбе за чемпионский пояс, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста The Ring Майка Коппинджера. 

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня 2025 года. С тех пор о спортсмене практически ничего не было известно. Он восстанавливался и принял участие в нескольких боксерских мероприятиях. Однако в скором времени ситуация изменится. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

Чего хочет Ломаченко 

Согласно информации Коппинджера, украинский боксер заинтересован не просто в возращении на ринг. Василий хочет провести несколько боев. Его не интересуют так называемые "разогревочные" бои. Василий Ломаченко настроен на противостояние с серьезными соперниками. 

Перед завершением карьеры украинец успел проиграть бой Дэвину Хейни, после чего в мае 2024 года победил Джорджа Камбососа и стал обладателем пояса по версии IBF.

