Квиткова назвала кумира Бражко

Дата публикации 14 мая 2026 10:17
Квиткова назвала любимого футболиста Бражко
Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Даша Квиткова и Владимир Бражко остаются одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса и спорта. Футболист продолжает выступать за киевское "Динамо" и сборную Украины, а телеведущая активно развивает блог и рекламные проекты. Их отношения регулярно называют одной из самых заметных звездных историй последних лет. 

Квиткова рассказала, кого из современных футболистов можно назвать кумиром Бражко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал SKALNYTSKA. 

Украинская телеведущая Даша Квиткова ответила на вопрос, на кого из футболистов хочет ровняться Владимир Бражко. Полузащитник киевского "Динамо" противостоял этому игроку на Евро-2024. Речь идет о матче сборной Украины с Бельгией

Кумиром Владимира Бражко оказался футболист итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне, который много лет был лидером "Манчестер Сити" и одноклубником другого украинца, Александра Зинченко. Даша Квиткова заявила, что на заставке компьютера ее жениха стоит фотография, в котором он противостоит Де Брюйне в матче сборных. Тот поединок завершился ничьей 0:0. 

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

История Бражко и Квитковой 

Об отношениях Даши Квитковой и Владимира впервые заговорили весной 2025 года. Тогда пару начали замечать вместе на публичных мероприятиях и в повседневной жизни. Квиткова и Бражко старались не комментировать личную жизнь, однако регулярно появлялись вместе в Киеве. Дополнительное внимание вызвали публикации в социальных сетях, где пользователи заметили взаимные комментарии и одинаковые локации.

Летом 2025 года отношения пары получили первое публичное подтверждение. В день рождения Даши Квитковой Владимир Бражко опубликовал совместное фото и назвал блогера своей любимой. Позже стало известно, что футболист познакомился с сыном Квитковой Львом от брака с телеведущим Никитой Добрыниным. Осенью того же года пара сообщила о помолвке

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
