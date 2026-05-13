Шакур и Хейни прокомментировали возвращение Ломаченко

Василий Ломаченко и Дэвин Хейни. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Одной из главных спортивных новостей дня стало известие о возвращении Василия Ломаченко в профессиональный бокс. Новый выход украинца на ринг может состояться в осенью 2026 года. Бывший чемпион хочет добиться поединка с серьезным соперником.

Звезды бокса прокомментировали решение Ломаченко, сообщают Новини.LIVE.

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил об уходе из спорта летом 2025 года. Официальной версией стала усталость, которая накопилась после череды травм. Во время своего последнего выхода на ринг бывший чемпион победил Джорджа Камбососа.

Возвращение Ломаченко

Авторитетный журналист Майк Коппинджер сообщил о том, что украинец хочет вернуться в бокс. Его не интересуют простые бои, Василий Ломаченко будет настаивать на поединках против сильных соперников. Контракт украинца с Top Rank истек, и теперь он может перезапустить карьеру.

Американец Дэвин Хейни, который несколько лет назад победирл Василия Ломаченко односторонним решением судей, одним из первых отреагировал на новость о возвращении украинца. "Вау! Это круто, добро пожаловать назад, Лома", — написал боксер. Шакур Стивенсон тоже приветствовал бывшего чемпиона и заявил, что это прекрасная новость.

Читайте также:

Напомним, Рико Верхувен поделился информацией о своем весе за полторы недели до боя с Александром Усиком.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что "Жирона" с украинцами в составе может потерять место в Ла Лиге.