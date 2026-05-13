Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шакур и Хейни отреагировали на возвращение Ломаченко

Шакур и Хейни отреагировали на возвращение Ломаченко

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 16:40
Шакур и Хейни прокомментировали возвращение Ломаченко
Василий Ломаченко и Дэвин Хейни. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Одной из главных спортивных новостей дня стало известие о возвращении Василия Ломаченко в профессиональный бокс. Новый выход украинца на ринг может состояться в осенью 2026 года. Бывший чемпион хочет добиться поединка с серьезным соперником. 

Звезды бокса прокомментировали решение Ломаченко, сообщают Новини.LIVE

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил об уходе из спорта летом 2025 года. Официальной версией стала усталость, которая накопилась после череды травм. Во время своего последнего выхода на ринг бывший чемпион победил Джорджа Камбососа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращение Ломаченко 

Авторитетный журналист Майк Коппинджер сообщил о том, что украинец хочет вернуться в бокс. Его не интересуют простые бои, Василий Ломаченко будет настаивать на поединках против сильных соперников. Контракт украинца с Top Rank истек, и теперь он может перезапустить карьеру. 

Американец Дэвин Хейни, который несколько лет назад победирл Василия Ломаченко односторонним решением судей, одним из первых отреагировал на новость о возвращении украинца. "Вау! Это круто, добро пожаловать назад, Лома", — написал боксер. Шакур Стивенсон тоже приветствовал бывшего чемпиона и заявил, что это прекрасная новость. 

Читайте также:

Напомним, Рико Верхувен поделился информацией о своем весе за полторы недели до боя с Александром Усиком. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что "Жирона" с украинцами в составе может потерять место в Ла Лиге. 

бокс Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации