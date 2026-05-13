Главная Спорт Верхувен назвал свой вес за 10 дней до боя с Усиком

Верхувен назвал свой вес за 10 дней до боя с Усиком

Дата публикации 13 мая 2026 13:49
Рико Верхувен назвал свой вес перед боем с Александром Усиком
Рико Верхувен (слева) отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Matthew Childs

До противостояния Рико Верхувена и Александра Усика осталось ровно 10 дней. Нидерландский кикбоксер уже прибыл в Египет, где 23 мая выйдет на ринг с чемпионом мира. Именно там боец продолжит подготовку к поединку. 

Верхувен уже взвесился и поделился данными с болельщиками, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена. 

Одно из главных событий в мире бокса пройдет в конце мая у подножья египетских пирамид в Гизе. На ринг выйдут 39-летний Александр Усик и 37-летний Рико Верхувен. Возраст может оказаться не единственным преимуществом нидерландца. 

Сколько весит Верхувен

Рико уже раскрыл свой вес за 10 дней до "Вечера бокса". Цифры оказались внушительными и составили 124,3 кг. Это промежуточный итог, и перед самим поединком данные изменятся. 

Интересно, что во время последнего боя Александра Усика его вес был значительно ниже. Перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года показатель составил 103,1 кг. Несмотря на возможную разницу, большинство экспертов считают фаворитами противостояния именно действующего чемпиона. 

бокс Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
