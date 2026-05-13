Рико Верхувен назвал свой вес перед боем с Александром Усиком

Рико Верхувен (слева) отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Matthew Childs

До противостояния Рико Верхувена и Александра Усика осталось ровно 10 дней. Нидерландский кикбоксер уже прибыл в Египет, где 23 мая выйдет на ринг с чемпионом мира. Именно там боец продолжит подготовку к поединку.

Верхувен уже взвесился и поделился данными с болельщиками, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

Одно из главных событий в мире бокса пройдет в конце мая у подножья египетских пирамид в Гизе. На ринг выйдут 39-летний Александр Усик и 37-летний Рико Верхувен. Возраст может оказаться не единственным преимуществом нидерландца.

Сколько весит Верхувен

Рико уже раскрыл свой вес за 10 дней до "Вечера бокса". Цифры оказались внушительными и составили 124,3 кг. Это промежуточный итог, и перед самим поединком данные изменятся.

Интересно, что во время последнего боя Александра Усика его вес был значительно ниже. Перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года показатель составил 103,1 кг. Несмотря на возможную разницу, большинство экспертов считают фаворитами противостояния именно действующего чемпиона.

