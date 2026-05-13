Ріко Верхувен назвав свою вагу перед боєм з Олександром Усиком

Ріко Верхувен (ліворуч) відповідає на запитання. Фото: Reuters/Matthew Childs

До протистояння Ріко Верхувена та Олександра Усика залишилося рівно 10 днів. Нідерландський кікбоксер уже прибув до Єгипту, де 23 травня вийде на ринг із чемпіоном світу. Саме там боєць продовжить підготовку до поєдинку.

Верхувен уже зважився і поділився даними з уболівальниками, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт спортсмена.

Одна з головних подій у світі боксу відбудеться наприкінці травня біля підніжжя єгипетських пірамід у Гізі. На ринг вийдуть 39-річний Олександр Усик і 37-річний Ріко Верхувен. Вік може виявитися не єдиною перевагою нідерландця.

Скільки важить Верхувен

Ріко вже розкрив свою вагу за 10 днів до "Вечора боксу". Цифри виявилися значними і склали 124,3 кг. Це проміжний підсумок, і перед самим поєдинком дані зміняться.

Цікаво, що під час останнього бою Олександра Усика його вага була значно нижчою. Перед реваншем із Даніелем Дюбуа в липні 2025 року показник становив 103,1 кг. Незважаючи на можливу різницю, більшість експертів вважають фаворитами протистояння саме чинного чемпіона.

