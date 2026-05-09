Головна Спорт Усик та Верхувен розіграють унікальний чемпіонський титул

Усик та Верхувен розіграють унікальний чемпіонський титул

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 22:22
Усик та Верхувен битимуться за унікальний пояс Короля Нілу
Усик та Верхувен після пресконференції. Фото: Reuters

Президент WBC Маурісіо Сулейман представив спеціальний чемпіонський пояс, який розіграють у поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном. Унікальний титул отримав назву "Король Нілу".

Про рішення WBC повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WBC представила титул "Король Нілу"

Сулейман показав ексклюзивний пояс у соцмережах і зазначив, що нагороду створили спеціально для майбутнього протистояння українського чемпіона та чемпіона Glory Ріко Верхувена.

Пояс виконаний у золотих кольорах із тематичними елементами, пов’язаними з історією та символікою Єгипту. У центрі розміщено великий логотип WBC, а також декоративні елементи із зображенням Нілу та стародавніх символів.

Усик залишається чемпіоном світу у надважкій вазі та одним із найсильніших боксерів сучасності, тоді як Верхувен домінує у Glory і вважається одним із найкращих кікбоксерів світу.

Раніше повідомлялося, що на кону поєдинку Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі може стояти спеціальний золотий титул, який не належить жодній із боксерських організацій.

Олександр Усик WBC Ріко Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
