Усик и Верхувен сразятся за уникальный пояс Короля Нила

Усик и Верхувен разыграют уникальный чемпионский титул
Президент WBC Маурисио Сулейман представил специальный чемпионский пояс, который разыграют в поединке между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Уникальный титул получил название "Король Нила".
О решении WBC сообщил портал Новини.LIVE.
WBC представила титул "Король Нила"
Сулейман показал эксклюзивный пояс в соцсетях и отметил, что награду создали специально для будущего противостояния украинского чемпиона и чемпиона Glory Рико Верхувена.
Пояс выполнен в золотых цветах с тематическими элементами, связанными с историей и символикой Египта. В центре размещен большой логотип WBC, а также декоративные элементы с изображением Нила и древних символов.
Усик остается чемпионом мира в супертяжелом весе и одним из сильнейших боксеров современности, тогда как Верхувен доминирует в Glory и считается одним из лучших кикбоксеров мира.
Ранее сообщалось, что на кону поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри может стоять специальный золотой титул, который не принадлежит ни одной из боксерских организаций.
