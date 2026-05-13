Шакур та Хейні прокоментували повернення Ломаченка

Василь Ломаченко та Девін Хейні. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Однією з головних спортивних новин дня стала звістка про повернення Василя Ломаченка в професійний бокс. Новий вихід українця на ринг може відбутися восени 2026 року. Колишній чемпіон хоче домогтися поєдинку із серйозним суперником.

Зірки боксу прокоментували рішення Ломаченка, повідомляють Новини.LIVE.

Український боксер Василь Ломаченко оголосив про відхід зі спорту влітку 2025 року. Офіційною версією стала втома, яка накопичилася після низки травм. Під час свого останнього виходу на ринг колишній чемпіон переміг Джорджа Камбососа.

Повернення Ломаченка

Авторитетний журналіст Майк Коппінджер повідомив про те, що українець хоче повернутися в бокс. Його не цікавлять прості бої, Василь Ломаченко наполягатиме на поєдинках проти сильних суперників. Контракт українця з Top Rank закінчився, і тепер він може перезапустити кар'єру.

Американець Девін Хейні, який кілька років тому переміг Василя Ломаченка одностороннім рішенням суддів, одним із перших відреагував на новину про повернення українця. "Вау! Це круто, ласкаво просимо назад, Лома", — написав боксер. Шакур Стівенсон теж привітав колишнього чемпіона і заявив, що це прекрасна новина.

Читайте також:

Нагадаємо, Ріко Верхувен поділився інформацією про свою вагу за півтора тижні до бою з Олександром Усиком.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що "Жирона" з українцями у складі може втратити місце в Ла-Лізі.