Лобановского сравнили с Гвардиолой и Сакки

Иностранные футбольные медиа в годовщину смерти Валерия Лобановского вновь вспомнили о влиянии легендарного тренера на современный футбол. Одним из самых обсуждаемых материалов последних недель стала публикация, посвященная наследию бывшего наставника киевского "Динамо". Авторы материала называют Лобановского специалистом, который опередил свое время на десятилетия.

В статье отмечается, что многие элементы современного интенсивного футбола появились задолго до эпохи Пепа Гвардиолы именно в командах украинского тренера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на European Nights.

Журналисты отдельно акцентируют внимание на подходе Валерия Лобановского к аналитике и физической подготовке игроков. В публикации говорится, что тренер одним из первых в Европе начал использовать математические модели, статистику и системный контроль нагрузок. Также авторы материала отмечают, что украинский специалист строил игру через коллективную структуру, высокий прессинг и контроль пространства. Это принципы, которые сейчас считаются основой современного футбола.

Лобановского как прообраз успешных тренеров современности

В материале экс-тренера сборной СССР и "Динамо" сравнили с Ринусом Михелсом, Арриго Сакки и Пепом Гвардиолой. Авторы подчеркивают, что многие идеи Валерия Лобановского стали фундаментом для развития современного позиционного футбола и интенсивного прессинга. Отдельно упоминается успех киевского "Динамо" в еврокубках и победа в Кубке обладателей кубков, после которой о команде заговорила вся Европа.

Наследие Лобановского

Западные журналисты также обратили внимание на изменение восприятия Лобановского после 2022 года. Если раньше в иностранных медиа его чаще называли советским тренером, то теперь все чаще подчеркивают именно украинскую идентичность специалиста. В ряде материалов Лобановского называют человеком, который сделал украинский футбол узнаваемым во всем мире.

Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года после инсульта во время матча чемпионата Украины. За свою карьеру он восемь раз выигрывал чемпионат СССР с киевским "Динамо", дважды побеждал в Кубке обладателей кубков и привел сборную СССР к финалу чемпионата Европы 1988 года. Многие современные тренеры продолжают называть его одним из самых влиятельных специалистов в истории футбола.

