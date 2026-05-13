Лобановського порівняли з Гвардіолою та Саккі

Іноземні футбольні медіа в річницю смерті Валерія Лобановського знову згадали про вплив легендарного тренера на сучасний футбол. Одним із найбільш обговорюваних матеріалів останніх тижнів стала публікація, присвячена спадщині колишнього наставника київського "Динамо". Автори матеріалу називають Лобановського фахівцем, який випередив свій час на десятиліття.

У статті наголошується, що багато елементів сучасного інтенсивного футболу з'явилися задовго до епохи Пепа Гвардіоли саме в командах українського тренера, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на European Nights.

Журналісти окремо акцентують увагу на підході Валерія Лобановського до аналітики та фізичної підготовки гравців. У публікації йдеться про те, що тренер одним із перших у Європі почав використовувати математичні моделі, статистику та системний контроль навантажень. Також автори матеріалу зазначають, що український фахівець будував гру через колективну структуру, високий пресинг та контроль простору. Це принципи, які зараз вважаються основою сучасного футболу.

Лобановського як прообраз успішних тренерів сучасності

У матеріалі екстренера збірної СРСР і "Динамо" порівняли з Рінусом Міхелсом, Арріго Саккі та Пепом Гвардіолою. Автори підкреслюють, що багато ідей Валерія Лобановського стали фундаментом для розвитку сучасного позиційного футболу та інтенсивного пресингу. Окремо згадується успіх київського "Динамо" в єврокубках і перемога в Кубку володарів кубків, після якої про команду заговорила вся Європа.

Спадщина Лобановського

Західні журналісти також звернули увагу на зміну сприйняття Лобановського після 2022 року. Якщо раніше в іноземних медіа його частіше називали радянським тренером, то тепер дедалі частіше підкреслюють саме українську ідентичність фахівця. У низці матеріалів Лобановського називають людиною, яка зробила український футбол впізнаваним у всьому світі.

Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року після інсульту під час матчу чемпіонату України. За свою кар'єру він вісім разів вигравав чемпіонат СРСР із київським "Динамо", двічі перемагав у Кубку володарів кубків і привів збірну СРСР до фіналу чемпіонату Європи 1988 року. Багато сучасних тренерів продовжують називати його одним із найвпливовіших фахівців в історії футболу.

