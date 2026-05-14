Квіткова назвала улюбленого футболіста Бражка

Даша Квіткова та Володимир Бражко залишаються однією з найобговорюваніших пар українського шоу-бізнесу і спорту. Футболіст продовжує виступати за київське "Динамо" та збірну України, а телеведуча активно розвиває блог і рекламні проєкти. Їхні стосунки регулярно називають однією з найпомітніших зіркових історій останніх років.

Квіткова розповіла, кого із сучасних футболістів можна назвати кумиром Бражка, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал SKALNYTSKA.

Українська телеведуча Даша Квіткова відповіла на запитання, на кого з футболістів хоче рівнятися Володимир Бражко. Півзахисник київського "Динамо" протистояв цьому гравцеві на Євро-2024. Йдеться про матч збірної України з Бельгією.

Кумиром Володимира Бражка виявився футболіст італійського "Наполі" Кевін Де Брюйне, який багато років був лідером "Манчестер Сіті" та одноклубником іншого українця, Олександра Зінченка. Даша Квіткова заявила, що на заставці комп'ютера її нареченого стоїть фотографія, на якій він протистоїть Де Брюйне в матчі збірних. Той поєдинок завершився нічиєю 0:0.

Історія Бражка і Квіткової

Про стосунки Даші Квіткової та Володимира вперше заговорили навесні 2025 року. Тоді пару почали помічати разом на публічних заходах і в повсякденному житті. Квіткова та Бражко намагалися не коментувати особисте життя, проте регулярно з'являлися разом у Києві. Додаткову увагу викликали публікації в соціальних мережах, де користувачі помітили взаємні коментарі та однакові локації.

Влітку 2025 року стосунки пари отримали перше публічне підтвердження. У день народження Даші Квіткової Володимир Бражко опублікував спільне фото і назвав блогерку своєю коханою. Пізніше стало відомо, що футболіст познайомився із сином Квіткової Львом від шлюбу з телеведучим Микитою Добриніним. Восени того ж року пара повідомила про заручини.

