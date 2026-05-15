Главная Спорт Мбаппе и Арбелоа устроили скандал после матча Реала

Мбаппе и Арбелоа устроили скандал после матча Реала

Дата публикации 15 мая 2026 07:30
Мбаппе публично вынес в СМИ конфликт с главным тренером Реала
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" возникла неоднозначная ситуация вокруг Килиана Мбаппе после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Овьедо" (2:0). Французский форвард сделал громкое заявление о своем статусе в команде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Yahoo Sports.

Альваро Абелоа
Альваро Абелоа. Фото: Reuters

Мбаппе пожаловался на свой статус в "Реале"

После матча Мбаппе рассказал журналистам, что главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа якобы объяснил ему решение оставить в запасе тем, что он является четвертым нападающим.

"Я был готов выйти в стартовом составе, но Арбелоа сказал мне, что сейчас я — четвертый нападающий. Ничего страшного, нужно уважать решение тренера. Я буду работать еще усерднее", — заявил француз.

В матче с "Овьедо" Мбаппе появился на поле лишь на 69-й минуте. До этого "Реал" уже вел в счете благодаря голам Гарсии и Джуда Беллингема.

После резонансных слов француза Арбелоа быстро отреагировал на ситуацию и опроверг информацию о "четвертом форварде".

"Я бы хотел иметь четырех нападающих, но у меня их нет. Я никогда не говорил Мбаппе ничего подобного. Очевидно, он меня неправильно понял", — сказал наставник "Реала".

Несмотря на эту ситуацию, Мбаппе проводит мощный сезон в составе мадридского клуба. В 42 матчах во всех турнирах француз забил 41 гол и сделал семь результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о новых фотографиях невесты Криштиану Роналду, которые активно обсуждали пользователи соцсетей.

Также Новини.LIVE сообщал, что затяжные переговоры по новому контракту стоили одному из украинских футболистов брони.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
