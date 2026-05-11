Мбаппе влаштував скандал у Реалі перед матчем з Барселоною

Мбаппе влаштував демарш на тренуванні Реалу
Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе міг спровокувати скандал у команді перед "Ель-Класіко". Саме через це він не потрапив у заявку на гру.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на OndaCero.
Мбаппе міг влаштувати конфлікт у "Реалі"
За інформацією джерела, французькому форварду повідомили, що він розпочне матч проти "Барселони" на лаві запасних. Після цього Мбаппе ще кілька хвилин тренувався з командою, а потім поскаржився на дискомфорт і залишив тренування.
Повідомляється, що така ситуація здивувала багатьох присутніх у таборі мадридського клубу. Після цього француз узагалі не потрапив до заявки "Реала" на центральний матч 35-го туру Ла Ліги.
"Реал" поступився каталонцям із рахунком 0:2, а команда Ганса-Дітера Фліка достроково оформила чемпіонство.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 28 матчів у Ла Лізі, забив 24 голи та віддав 4 результативні передачі.
Француз перейшов до "Реала" влітку 2024 року та має контракт із мадридським клубом до літа 2029 року. Transfermarkt оцінює 27-річного нападника у 200 мільйонів євро.
Після 35 турів "Реал" відстає від "Барселони" на 14 очок та вже втратив шанси на чемпіонство.
