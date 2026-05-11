Мбаппе устроил скандал в Реале перед матчем с Барселоной

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе мог спровоцировать скандал в команде перед "Эль-Класико". Именно поэтому он не попал в заявку на игру.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на OndaCero.

Мбаппе мог устроить конфликт в "Реале"

По информации источника, французскому форварду сообщили, что он начнет матч против "Барселоны" на скамейке запасных. После этого Мбаппе еще несколько минут тренировался с командой, а затем пожаловался на дискомфорт и покинул тренировку.

Сообщается, что такая ситуация удивила многих присутствующих в лагере мадридского клуба. После этого француз вообще не попал в заявку "Реала" на центральный матч 35-го тура Ла Лиги.

"Реал" уступил каталонцам со счетом 0:2, а команда Ганса-Дитера Флика досрочно оформила чемпионство.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 24 гола и отдал 4 результативные передачи.

Француз перешел в "Реал" летом 2024 года и имеет контракт с мадридским клубом до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 200 миллионов евро.

После 35 туров "Реал" отстает от "Барселоны" на 14 очков и уже потерял шансы на чемпионство.