Головна Спорт ПСЖ хоче підписати опального лідера мадридського Реала

ПСЖ хоче підписати опального лідера мадридського Реала

Дата публікації: 14 травня 2026 11:26
ПСЖ націлився на зірку мадридського Реала Вальверде
Феде Вальверде (праворуч) у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Isabel Infantes

"ПСЖ" зацікавлений у трансфері півзахисника мадридського "Реала" Федеріко Вальверде. Паризький клуб уже зв'язався з представниками футболіста. Чемпіони Франції вивчають можливість переговорів перед літнім трансферним вікном 2026 року.

У "ПСЖ" вважають уругвайця одним із пріоритетних варіантів для посилення півзахисту, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на El Chiringuito.

Головний тренер команди Луїс Енріке хоче додати складу більше інтенсивності, швидкості та універсальності. Вальверде розглядається як футболіст, що ідеально підходить під стиль високого пресингу, який використовує іспанський фахівець. У нинішньому сезоні уругваєць залишається одним із ключових гравців "Реала", проте навколо команди в останні місяці регулярно з'являються повідомлення про внутрішні конфлікти та напружену атмосферу в роздягальні.

Реал Мадрид
Уболівальники "Реала" відреагували на бійку Тчуамені та Вальверде. Фото: Reuters/Albert Gea

В Іспанії обговорюють можливий відхід Вальверде

Додатковий тиск на ситуацію чинили чутки про конфлікт уругвайського гравця з партнером по "Реалу" Орельєном Чуамені. У пресі вже кілька тижнів обговорюють напругу всередині команди після невдалого сезону.

Контракт уругвайського півзахисника з "Реалом" діє до літа 2029 року. Однак фінансові можливості "ПСЖ" та амбіції чинного переможця Ліги чемпіонів можуть вплинути на розвиток ситуації. Потенційна сума трансферу Вальверде може перевищити 120 млн євро.

ПСЖ Реал Мадрид Феде Вальверде
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
