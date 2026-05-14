ПСЖ нацелился на звезду мадридского Реала Вальверде

Феде Вальверде (справа) в матче за "Реал". Фото: Reuters/Isabel Infantes

"ПСЖ" заинтересован в трансфере полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде. Парижский клуб уже связался с представителями футболиста. Чемпионы Франции изучают возможность переговоров перед летним трансферным окном 2026 года.

В "ПСЖ" считают уругвайца одним из приоритетных вариантов для усиления полузащиты, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на El Chiringuito.

Главный тренер команды Луис Энрике хочет добавить составу больше интенсивности, скорости и универсальности. Вальверде рассматривается как футболист, идеально подходящий под стиль высокого прессинга, который использует испанский специалист. В нынешнем сезоне уругваец остается одним из ключевых игроков "Реала", однако вокруг команды в последние месяцы регулярно появляются сообщения о внутренних конфликтах и напряженной атмосфере в раздевалке.

Болельщики "Реала" отреагировали на драку Тчуамени и Вальверде. Фото: Reuters/Albert Gea

В Испании обсуждают возможный уход Вальверде

Дополнительное давление на ситуацию оказали слухи о конфликте уругвайского игрока с партнером по "Реалу" Орельеном Чуамени. В прессе уже несколько недель обсуждают напряжение внутри команды после неудачного сезона.

Контракт уругвайского полузащитника с "Реалом" действует до лета 2029 года. Однако финансовые возможности "ПСЖ" и амбиции действующего победителя Лиги чемпионов могут повлиять на развитие ситуации. Потенциальная сумма трансфера Вальверде может превысить 120 млн евро.

