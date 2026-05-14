Трансфер Маліновського: відомі подробиці переходу в Трабзонспор

Руслан Маліновський (ліворуч) у матчі проти "Ювентуса".

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський залишить італійський "Дженоа" після завершення сезону. Відомо, що 33-річний футболіст продовжить кар'єру в "Трабзонспорі". Хавбек підпише контракт із турецьким клубом терміном на три роки.

Перехід відбудеться на правах вільного агента, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Günebakış Haber.

Останній домашній матч за "Дженоа" Руслан Маліновський проведе 17 травня в рамках 37-го туру Серії А. Головний тренер команди Даніеле Де Россі підтвердив, що український півзахисник зможе попрощатися з уболівальниками після гри. У нинішньому сезоні українець провів 34 матчі у всіх турнірах, забив три м'ячі і зробив шість результативних передач.

У "Трабзонспорі" вже грають українські футболісти

Після переходу до Туреччини Руслан Маліновський стане одноклубником захисника Арсенія Батагова та вінгера Олександра Зубкова. Керівництво "Трабзонспора" розраховує посилити півзахист досвідченим гравцем перед новим сезоном і єврокубковою кампанією. У клубі вважають, що досвід виступів Маліновського в Серії А та єврокубках допоможе команді в боротьбі за високі місця в чемпіонаті Туреччини.

Руслан Маліновський виступав в Італії з 2019 року і встиг зіграти за "Аталанту" та "Дженоа". За цей час українець провів понад 170 матчів у Серії А і брав участь у Лізі чемпіонів. У складі збірної України півзахисник зіграв 70 матчів та забив десять голів.

