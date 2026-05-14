Трансфер Малиновского: известны подробности перехода в Трабзонспор

Руслан Малиновский (слева) в матче против "Ювентуса". Фото: Marco BERTORELLO / AFP via Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинет итальянский "Дженоа" после завершения сезона. Известно, что 33-летний футболист продолжит карьеру в "Трабзонспоре". Хавбек подпишет контракт с турецким клубом сроком на три года.

Переход состоится на правах свободного агента, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Günebakış Haber.

Последний домашний матч за "Дженоа" Руслан Малиновский проведет 17 мая в рамках 37-го тура Серии А. Главный тренер команды Даниэле Де Росси подтвердил, что украинский полузащитник сможет попрощаться с болельщиками после игры. В нынешнем сезоне украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.

В "Трабзонспоре" уже играют украинские футболисты

После перехода в Турцию Руслан Малиновский станет одноклубником защитника Арсения Батагова и вингера Александра Зубкова. Руководство "Трабзонспора" рассчитывает усилить полузащиту опытным игроком перед новым сезоном и еврокубковой кампанией. В клубе считают, что опыт выступлений Малиновского в Серии А и еврокубках поможет команде в борьбе за высокие места в чемпионате Турции.

Руслан Малиновский выступал в Италии с 2019 года и успел сыграть за "Аталанту" и "Дженоа". За это время украинец провел более 170 матчей в Серии А и участвовал в Лиге чемпионов. В составе сборной Украины полузащитник сыграл 70 матчей и забил десять голов.

