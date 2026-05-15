Бавария согласовала условия контракта с Энтони Гордоном из Ньюкасла

Мюнхенская "Бавария" достигла принципиальной договоренности с нападающим "Ньюкаслом" Энтони Гордоном. Немецкому клубу предстоят переговоры с английской стороной о сумме трансфера. Переход может состояться уже в летнее трансферное окно.

"Ньюкасл" рассчитывает получить за 25-летнего футболиста около 85 млн евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT.

Контракт Энтони Гордона с английским клубом действует до лета 2030 года. Ранее соглашение с игроком было продлено в октябре 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 60 млн евро, однако "Ньюкасл" дал понять, что не согласится на такую компенсацию.

Гордон проводит лучший сезон в карьере

В сезоне 2025/26 форвард сыграл 46 матчей во всех турнирах. На счету английского футболиста 17 забитых мячей и 5 результативных передач. Форвард стал одним из ключевых игроков "Ньюкасла" благодаря скорости, работе без мяча и универсальности в атаке. В Англии его регулярно называют одним из самых прогрессирующих футболистов Премьер-лиги.

Энтони Гордон перешел в "Ньюкасл" из "Эвертона" в январе 2023 года. За это время он закрепился в составе сборной Англии и привлек внимание ведущих европейских клубов. "Бавария" уже договорилась с игроком, но заключить соглашение с "сороками" будет сложнее.

