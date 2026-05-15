Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бавария договорилась о трансфере одной из главных звезд АПЛ

Бавария договорилась о трансфере одной из главных звезд АПЛ

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 09:26
Бавария согласовала условия контракта с Энтони Гордоном из Ньюкасла
Энтони Гордон на тренировке. Фото: Reuters/Scott Heppell

Мюнхенская "Бавария" достигла принципиальной договоренности с нападающим "Ньюкаслом" Энтони Гордоном. Немецкому клубу предстоят переговоры с английской стороной о сумме трансфера. Переход может состояться уже в летнее трансферное окно.

"Ньюкасл" рассчитывает получить за 25-летнего футболиста около 85 млн евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT

Контракт Энтони Гордона с английским клубом действует до лета 2030 года. Ранее соглашение с игроком было продлено в октябре 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 60 млн евро, однако "Ньюкасл" дал понять, что не согласится на такую компенсацию.

Энтони Гордон
Энтони Гордон (слева) на разминке. Фото: Reuters/Lee Smith

Гордон проводит лучший сезон в карьере

В сезоне 2025/26 форвард сыграл 46 матчей во всех турнирах. На счету английского футболиста 17 забитых мячей и 5 результативных передач. Форвард стал одним из ключевых игроков "Ньюкасла" благодаря скорости, работе без мяча и универсальности в атаке. В Англии его регулярно называют одним из самых прогрессирующих футболистов Премьер-лиги.

Энтони Гордон перешел в "Ньюкасл" из "Эвертона" в январе 2023 года. За это время он закрепился в составе сборной Англии и привлек внимание ведущих европейских клубов. "Бавария" уже договорилась с игроком, но заключить соглашение с "сороками" будет сложнее. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Джорджина Родригес продемонстрировала стройное тело в откровенном купальнике. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Килиан Мбаппе вступил в открытый конфликт с главным тренером мадридского "Реала". 

Футбол трансферы Бавария Энтони Гордон
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации