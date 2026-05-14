Реал заинтересован в переходе одного из самых перспективхы форвардов мира

Моуринью попросил Переса пригласить в Реал молодую звезду из Италии
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Кенану Йылдызу. Представители испанского клуба уже начали предварительные переговоры по возможному трансферу турецкого футболиста. "Старая синьора" не хочет отпускать игрока, но "королевский клуб" настроен решительно.
В трансфере футболиста заинтересован и Жозе Моуринью, который ведет переговоры о возвращении в "Реал", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Tuttosport.
Недавно Кенан Йылдыз подписал новый долгосрочный контракт с "Ювентусом", а руководство туринского клуба рассматривает его как одного из ключевых футболистов будущего проекта команды. Несмотря на это, в Испании продолжают изучать варианты потенциальной сделки. "Реал" может предложить "Ювентусу" обмен с участием Браима Диаса и Гонсало Гарсии.
Йылдыз провел лучший сезон в карьере
В сезоне 2025/26 футболист сыграл 46 матчей за "Ювентус" во всех турнирах. На счету 21-летнего Кенана Йылдыза 11 забитых мячей и 10 результативных передач. Благодаря успешным выступлениям турок стал одним из самых востребованных молодых игроков Европы. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 75 млн евро.
Кенан Йылдыз является воспитанником академии "Баварии", после чего перебрался в Турин и быстро закрепился в основной команде "Ювентуса". В Италии его считают одним из главных талантов нового поколения, что стало одной из причин интереса со стороны "Реала".
