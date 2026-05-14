Хаби Алонсо выгонит из Челси семь футболистов

Хаби Алонсо во время матча. Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Появились первые сообщения о возможной кадровой перестройке в лондонском "Челси" при Хаби Алонсо. Несмотря на то, что испанский специалист официально еще не возглавил клуб, уже опубликован список игроков, которые могут покинуть команду летом. Испанский тренер будет вынужден принимать жесткие решения после нестабильного сезона "синих".

В клубе ожидается серьезное обновление состава перед новым чемпионатом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Football London.

Среди игроков, которых называют главными кандидатами на уход, оказались Алехандро Гарначо, Марк Гиу, Бенуа Бадиашиле, Тосин Адарабиойо, Аксель Дисаси, Тайрик Джордж и Николас Джексон. В английской прессе отмечают, что часть болельщиков "Челси" уже давно выступает за масштабную перестройку команды. Особенно много критики в течение сезона получали защитники и атакующая линия клуба.

Алехандро Гарначо в матче за "Челси". Фото: Reuters/David Klein

В Англии обсуждают будущее Николаса Джексона

Единственным спорным кандидатом на уход остается сенегальский форвард. За два сезона в английской Премьер-лиге он забил 24 мяча, однако его игра продолжает вызывать неоднозначную реакцию среди болельщиков. Сам нападающий может рассмотреть вариант ухода из клуба в случае смены тренерского штаба.

Однако Хаби Алонсо еще не решил, что точно подпишет контракт с "Челси". Несмотря на заинтересованность клуба и факт переговоров, испанец сомневается, что сумеет осуществить задуманное в лондонской команде. Он не хочет повторить опыт, который приобрел в мадридском "Реале".

