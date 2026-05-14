Хабі Алонсо вижене з Челсі сімох футболістів

Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

З'явилися перші повідомлення про можливу кадрову перебудову в лондонському "Челсі" за Хабі Алонсо. Попри те, що іспанський фахівець офіційно ще не очолив клуб, уже опубліковано список гравців, які можуть покинути команду влітку. Іспанський тренер буде змушений приймати жорсткі рішення після нестабільного сезону "синіх".

У клубі очікується серйозне оновлення складу перед новим чемпіонатом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Football London.

Серед гравців, яких називають головними кандидатами на відхід, опинилися Алехандро Гарначо, Марк Гіу, Бенуа Бадіашиле, Тосін Адарабіойо, Аксель Дісасі, Тайрік Джордж і Ніколас Джексон. В англійській пресі зазначають, що частина вболівальників "Челсі" вже давно виступає за масштабну перебудову команди. Особливо багато критики протягом сезону отримували захисники та атакувальна лінія клубу.

Алехандро Гарначо в матчі за "Челсі". Фото: Reuters/David Klein

В Англії обговорюють майбутнє Ніколаса Джексона

Єдиним спірним кандидатом на відхід залишається сенегальський форвард. За два сезони в англійській Прем'єр-лізі він забив 24 м'ячі, проте його гра продовжує викликати неоднозначну реакцію серед уболівальників. Сам нападник може розглянути варіант відходу з клубу в разі зміни тренерського штабу.

Однак Хабі Алонсо ще не вирішив, що точно підпише контракт із "Челсі". Незважаючи на зацікавленість клубу і факт переговорів, іспанець сумнівається, що зуміє здійснити задумане в лондонській команді. Він не хоче повторити досвід, якого набув у мадридському "Реалі".

